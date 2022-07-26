Елену Летучую заподозрили в усыновлении мальчика

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Телеведущая Елена Летучая около шести лет счастлива в браке с бизнесменом Юрием Анашенковым. У предпринимателя есть двое детей от прошлых избранниц. А вот общих наследников у звезды и бизнесмена еще нет.

Недавно Летучая опубликовала в своей соцсети снимок, который вызвал много вопросов у подписчиков. На фото Елена держит за руку мальчика лет двенадцати. Опубликованный кадр моментально вызвал интерес у пользователей.

«А что за малыш? Усыновили мальчика»; «Леночка, дорогая, интрига, развей», — написали фанаты.

Летучая пока хранит молчание и ничего не отвечает фолловерам, сообщает портал «Дни.ру».

В начале июня стало известно, кто заменил уволившуюся со скандалом Летучую в шоу «Рогов +». Телеведущая отснялась в первых двух выпусках программы «Рогов +», а после со скандалом уволилась из шоу. Звезде не понравилось, что в названии передачи не указали ее фамилию.