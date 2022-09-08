Дом с подземной парковкой построят по программе реновации в Головинском районе

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Россия, Москва, Онежская улица Карта всех событий

Москомэкспертиза согласовала проект многоквартирного дома, который построят в рамках реализации программы реновации в Головинском районе. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщила председатель ведомства Анна Яковлева.

— Первый корпус будет состоять из четырех секций, расположенных буквой «Г». Второй корпус будет схож с первым, но в нем предусмотрено три секции, — отметила она.

По словам Яковлевой, два корпуса, которые вместят 511 квартир, появятся по адресу Онежская улица, земельный участок 33. Первые этажи будут отведены под нежилые помещения.

Глава ведомства пояснила, что для жителей на первом этаже организуют входные группы с двойными тамбурами и вестибюли. Также там предусмотрена комната для консьержа. Яковлева подчеркнула, что все квартиры оборудованы лоджиями.

Квартиры будут сдаваться с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Фасады будут отделаны керамическим кирпичом, облицованными панелями и фиброцементными плитами.

В доме будет подземный паркинг. Прилегающую к зданию территорию благоустроят и озеленят. Здесь появятся зоны для отдыха, детские и спортивные площадки, а также система наружного освещения, передает официальный сайт мэра Москвы.

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