Три автомобиля столкнулись на западе столицы

Фото: Пресс-служба Дептранса города Москвы

Россия, Москва, Рублёвское шоссе (дублёр) Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на Рублевском шоссе на западе Москвы. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

ДТП произошло в районе дома № 52. Движение на участке дороги затруднено в сторону центра и осуществляется по двум полосам из трех.

На месте работают оперативные службы города, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло в центре столицы в среду, 7 сентября. На Тестовской улице столкнулись легковой автомобиль и грузовик.