Актеры оригинальной трилогии «Властелина колец» поддержали темнокожих актеров приквела

Фото: Сериал «Властелин колец: Кольца власти», 2022 год

Элайджа Вуд, Билли Бойд и Доминик Монахэн, сыгравшие в оригинальной трилогии «Властелин колец», поддержали коллег из сериала «Властелин колец: Кольца власти». Темнокожие актеры приквела столкнулись с критикой. По мнению некоторых поклонников, их внешность не соответствует литературному первоисточнику.

Вуд в своем аккаунте в Twitter выложил фото вместе с Бойдом и Монахэном. На снимке актеры стоят в одинаковых футболках с изображением эльфийских ушей разного оттенка кожи. Вуд добавил к публикации подпись: «Вам здесь рады».

К актерам присоединился и Шон Эстин — исполнитель роли хоббита Сэма в оригинальной трилогии. Он тоже опубликовал в Twitter фото себя в бейсболке с аналогичным принтом.

Сериал «Властелин колец. Кольца власти» по легендарным произведениям Дж. Р. Р. Толкина стал самым дорогостоящим в истории мировых сериалов. Несмотря на внушительные суммы, многомиллионная армия поклонников неоднозначно встретила выход картины. Кинокритик и киножурналист Роман Григорьев рассказал «Вечерней Москве», почему нужно обязательно посмотреть новинку.