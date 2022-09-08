Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Актеры оригинальной трилогии «Властелина колец» поддержали темнокожих актеров приквела

Елена Самойлова
Общество
Актеры оригинальной трилогии «Властелина колец» поддержали темнокожих актеров приквела
Фото: Сериал «Властелин колец: Кольца власти», 2022 год

Элайджа Вуд, Билли Бойд и Доминик Монахэн, сыгравшие в оригинальной трилогии «Властелин колец», поддержали коллег из сериала «Властелин колец: Кольца власти». Темнокожие актеры приквела столкнулись с критикой. По мнению некоторых поклонников, их внешность не соответствует литературному первоисточнику.

Вуд в своем аккаунте в Twitter выложил фото вместе с Бойдом и Монахэном. На снимке актеры стоят в одинаковых футболках с изображением эльфийских ушей разного оттенка кожи. Вуд добавил к публикации подпись: «Вам здесь рады».

К актерам присоединился и Шон Эстин — исполнитель роли хоббита Сэма в оригинальной трилогии. Он тоже опубликовал в Twitter фото себя в бейсболке с аналогичным принтом.

Сериал «Властелин колец. Кольца власти» по легендарным произведениям Дж. Р. Р. Толкина стал самым дорогостоящим в истории мировых сериалов. Несмотря на внушительные суммы, многомиллионная армия поклонников неоднозначно встретила выход картины. Кинокритик и киножурналист Роман Григорьев рассказал «Вечерней Москве», почему нужно обязательно посмотреть новинку.

Социальные сети «Властелин колец» Актеры Сериалы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Станет ли Трасс новой Тэтчер

Все мнения
О проекте