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Мужчину застрелили на пристани в Подмосковье

Степан Жирнов
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Мужчину застрелили на пристани в Подмосковье
Фото: СК РФ
Россия, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Покровская Гора Карта всех событий

Мужчину застрелили на пристани Клязьминского водохранилища недалеко от подмосковного поселка Покровская Гора. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 8 сентября.

По ее словам, тело мужчины 1972 года с огнестрельным ранением было обнаружено 7 сентября, в среду. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Следователи и криминалисты исследовали место преступления и назначили ряд экспертиз для установления личности злоумышленника.

Другое дело об убийстве раскрыли в Оренбургской области. В скором времени привлекут к ответственности мужчину, который убил и изнасиловал трех девушек в 2021 году.

Подмосковье Мытищи Московская область Убийства Уголовные дела
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