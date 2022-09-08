Мужчину застрелили на пристани в Подмосковье

Мужчину застрелили на пристани Клязьминского водохранилища недалеко от подмосковного поселка Покровская Гора. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 8 сентября.
По ее словам, тело мужчины 1972 года с огнестрельным ранением было обнаружено 7 сентября, в среду. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Следователи и криминалисты исследовали место преступления и назначили ряд экспертиз для установления личности злоумышленника.
Другое дело об убийстве раскрыли в Оренбургской области. В скором времени привлекут к ответственности мужчину, который убил и изнасиловал трех девушек в 2021 году.