СК раскрыл дело об убийстве и изнасиловании трех девушек

Фото: СК РФ

Следственный комитет завершил расследование по делу об изнасиловании и убийстве трех девушек в Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба областного СК в четверг, 8 сентября.

По версии следствия, 29 сентября 2021 года злоумышленник увидел в окне дома на улице Молодежной города Гай Оренбургской области трех студенток в возрасте 17, 18 и 20 лет соответственно.

Подозреваемый дождался, пока девушки лягут спать, взял нож и проник к ним в квартиру через незакрытую дверь. После этого мужчина изнасиловал своих жертв, а потом жестоко убил.

Для того чтобы скрыть преступление, злоумышленник поджег квартиру. В этот момент он увидел одну из девушек, которая выжила и пыталась выбраться из горящей квартиры. Мужчина догнал и добил ее.

Дело стало настолько резонансным, что его взял на контроль председатель СК Александр Бастрыкин, а губернатор Оренбургской области назначил крупную награду за информацию о преступнике — миллион рублей.

Преступника задержали 3 октября в городе Орске. В момент поимки мужчина пытался угнать автомобиль.

Подозреваемым оказался 30-летний Александр Лазарев, ранее судимый за убийство в 2012 году, который вышел на свободу в июле 2020 года.

После задержания выяснилось, что 15 августа 2021 года он изнасиловал еще одну женщину в Гае, которую предложил подвезти.

Лазарева обвиняют по нескольким статьям: «Убийство трех лиц, сопряженное с изнасилованием», «Изнасилование», «Незаконное проникновение в жилище» и «Неправомерное завладение автомобилем».

Другое дело об изнасиловании и убийстве дошло до суда в Подмосковье. К ответственности привлекут двух мужчин, которые изнасиловали и убили пенсионерку.