Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве трех студенток в Гае

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Подозреваемый в убийстве трех девушек в городе Гае в Оренбургской области 29-летний Александр Лазарев был ранее судим за убийство. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ведомстве отметили, что мужчину осудили за убийство директора бара «Апельсин» в городе Орске. Из-под заключения он освободился два месяца назад.

— Сидел за убийство девять с половиной лет, два месяца назад освободился. Также ранее был осужден за разбой и освобожден досрочно, — заявили в пресс-службе.

Источник в ведомстве добавил, что убийство директора заведения Лазарев совершил ночью 23 февраля 2012 года. Он ударил потерпевшего ножом в область шеи, а после сознался в содеянном сотрудникам полиции, передает ТАСС.

В четверг, 30 сентября после возгорания в одном из домов в городе Гае под Оренбургом были обнаружены тела трех девушек с признаками насильственной смерти. Ими оказались студентки медицинского колледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Подруги втроем снимали квартиру.

В воскресенье, 3 октября, полиция Оренбургской области установила подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гае.

После чего региональное следственное управление Следственного комитета РФ рассказало, что молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила причастность 29-летнего Александра Лазарева к убийству трех девушек в Гае в Оренбургской области.

В результате подозреваемого в убийстве трех студенток задержали.