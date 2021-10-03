Причастность подозреваемого к убийству трех студенток под Оренбургом подтвердили в СК

Фото: СК РФ

Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила причастность 29-летнего Александра Лазарева к убийству трех девушек в Гае в Оренбургской области. Об этом сообщило в воскресенье, 3 октября, региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

В ведомстве добавили, что сотрудники определили одежду, в которой находился подозреваемый во время совершения преступления, и его маршрут.

— Результаты молекулярно-генетической экспертизы получены, они подтверждают причастность (к убийству), — передает ТАСС сообщение пресс-службы СК.

В четверг, 30 сентября, после возгорания в одном из домов в городе Гае под Оренбургом были обнаружены тела трех женщин с признаками насильственной смерти.

Ими оказались студентки медицинского колледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Девушки втроем снимали жилье.

В воскресенье, 3 октября, полиция Оренбургской области установила подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гае. В данный момент правоохранители определяют местонахождение возможного убийцы.