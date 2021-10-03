Подозреваемый в убийстве трех студенток под Оренбургом задержан

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Подозреваемый в убийстве трех девушек в городе Гае в Оренбургской области, 29-летний Александр Лазарев задержан. Об этом сообщили в воскресенье, 3 октября, в пресс-службе регионального УМВД.

— Подозреваемого в убийстве трех девушек в оренбургском Гае задержали при попытке угона автомобиля, подтверждаем, — передает РИА Новости слова представителя ведомства.

В четверг, 30 сентября, после возгорания в одном из домов в городе Гае под Оренбургом были обнаружены тела трех девушек с признаками насильственной смерти. Ими оказались студентки медицинского колледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Подруги втроем снимали квартиру.

При этом в воскресенье, 3 октября, полиция Оренбургской области установила подозреваемого в убийстве девушек в Гае.

После чего в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ рассказали, что молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила причастность 29-летнего Александра Лазарева к убийству трех девушек в Гае в Оренбургской области.

Также в пресс-службе регионального УМВД заявили, что Александр Лазарев был ранее судим за убийство. В 2012 году мужчину осудили за преступление в отношении директора бара «Апельсин» в городе Орске. На свободу он вышел два месяца назад после отбывания наказания.