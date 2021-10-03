Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Подозреваемый в убийстве трех студенток под Оренбургом задержан

Виктория Сикерина

Происшествия
Подозреваемый в убийстве трех студенток под Оренбургом задержан
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Подозреваемый в убийстве трех девушек в городе Гае в Оренбургской области, 29-летний Александр Лазарев задержан. Об этом сообщили в воскресенье, 3 октября, в пресс-службе регионального УМВД.

— Подозреваемого в убийстве трех девушек в оренбургском Гае задержали при попытке угона автомобиля, подтверждаем, — передает РИА Новости слова представителя ведомства.

В четверг, 30 сентября, после возгорания в одном из домов в городе Гае под Оренбургом были обнаружены тела трех девушек с признаками насильственной смерти. Ими оказались студентки медицинского колледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Подруги втроем снимали квартиру.

При этом в воскресенье, 3 октября, полиция Оренбургской области установила подозреваемого в убийстве девушек в Гае.

После чего в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ рассказали, что молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила причастность 29-летнего Александра Лазарева к убийству трех девушек в Гае в Оренбургской области.

Также в пресс-службе регионального УМВД заявили, что Александр Лазарев был ранее судим за убийство. В 2012 году мужчину осудили за преступление в отношении директора бара «Апельсин» в городе Орске. На свободу он вышел два месяца назад после отбывания наказания.

Читайте также:
убийствоЗадержанияОренбургская область
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сражались до последней пули

Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Все мнения
О проекте