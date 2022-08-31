Двое мужчин ответят в суде за изнасилование и убийство подмосковной пенсионерки

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, село Бужаниново Карта всех событий

Двое подозреваемых, которых обвиняют в изнасиловании и убийстве пенсионерки в подмосковном Сергиевом Посаде, предстанут перед судом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в среду, 31 августа.

По ее словам, 11 сентября 2021 года 34-летний пьяный мужчина напал на местную жительницу и попытался ее изнасиловать в подъезде жилого дома, расположенного в селе Бужаниново Сергиево-Посадского городского округа. Однако злоумышленник не смог совершить преступление, так как услышал посторонний шум, испугался возможных свидетелей и скрылся.

На следующий день, 12 сентября, тот же мужчина и его сообщник 1984 года рождения в лесополосе у СНТ «Приозерный» напали на 67-летнюю женщину. Они изнасиловали ее, убили и забрали ценные вещи.

В результате оперативно-разыскных мероприятий мужчин задержали. В их отношении возбудили уголовные дела по статьям «Убийство», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Покушение на изнасилование» и «Кража». Оба подозреваемых заключены под стражу.

— Расследование завершено, и дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу, — резюмировала Короткова.

Другого насильника задержали на северо-западе столицы 31 августа. Злоумышленник напал на свою жертву 26 августа, но женщина смогла отбиться.