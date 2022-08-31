Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Двое мужчин ответят в суде за изнасилование и убийство подмосковной пенсионерки

Степан Жирнов
Происшествия
Двое мужчин ответят в суде за изнасилование и убийство подмосковной пенсионерки
Фото: Пресс-служба Совфеда
Россия, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, село Бужаниново Карта всех событий

Двое подозреваемых, которых обвиняют в изнасиловании и убийстве пенсионерки в подмосковном Сергиевом Посаде, предстанут перед судом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в среду, 31 августа.

По ее словам, 11 сентября 2021 года 34-летний пьяный мужчина напал на местную жительницу и попытался ее изнасиловать в подъезде жилого дома, расположенного в селе Бужаниново Сергиево-Посадского городского округа. Однако злоумышленник не смог совершить преступление, так как услышал посторонний шум, испугался возможных свидетелей и скрылся.

На следующий день, 12 сентября, тот же мужчина и его сообщник 1984 года рождения в лесополосе у СНТ «Приозерный» напали на 67-летнюю женщину. Они изнасиловали ее, убили и забрали ценные вещи.

В результате оперативно-разыскных мероприятий мужчин задержали. В их отношении возбудили уголовные дела по статьям «Убийство», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Покушение на изнасилование» и «Кража». Оба подозреваемых заключены под стражу.

— Расследование завершено, и дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу, — резюмировала Короткова.

Другого насильника задержали на северо-западе столицы 31 августа. Злоумышленник напал на свою жертву 26 августа, но женщина смогла отбиться.

Подмосковье изнасилование попытка изнасилования Московская область Убийства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Все мнения
О проекте