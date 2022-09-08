Новостройку по реновации в Останкинском районе введут в эксплуатацию в следующем году

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Годовикова, вл10 Карта всех событий

В следующем году жилой дом в Останкинском районе введут в эксплуатацию для переселения по программе реновации. В настоящее время идет возведение надземной части здания. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Строительство ведется по адресу улица Годовикова, владение 10.

Как уточняется, жилой дом будет двухсекционным. Архитекторы решили выделить секции тремя цветами: кирпично-оранжевым, белым, серым. Так новостройка впишется в облик района.

Всего здесь будет 222 квартиры: 64 однокомнатных, 108 двухкомнатных, 48 трехкомнатных и 2 четырехкомнатных. Пять квартир оборудуют для маломобильных жильцов: в них увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику. Квартиры будут располагаться со второго этажа, первые — нежилые и предусмотрены для размещения объектов инфраструктуры, помещений офисов и технических помещений для обслуживания жилых домов. Здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

В вестибюле жилой части будут предусмотрены колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и зона размещения почтовых ящиков. В зданиях установят грузопассажирские лифты, оборудованные визуальными и тактильными средствами информации. Новостройки оборудуют системами безопасности и видеонаблюдения, перечислил Загрутдинов.

Он добавил, что придомовая территория тоже будет благоустроена. Во дворе нового дома появятся детские игровые площадки с современными качелями и горками. Для любителей уличного спорта установят новые тренажеры, турники и брусья. А под территорией внутреннего дворового пространства разместится подземная одноуровневая автостоянка.

Еще один дом с подземной парковкой построят по программе реновации в Головинском районе.