Финал фестиваля экстремальных видов спорта пройдет на ВДНХ в День города

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В День города на ВДНХ состоятся финальные заезды международного фестиваля экстремальных видов спорта Grand Skate Tour.

Так, 10 и 11 сентября участники будут соревноваться за призовой фонд в трех дисциплинах. Всего участниками фестиваля стали пять тысяч спортсменов из 30 российских регионов и 28 государств.

По словам президента Федерации скейтбординга России Ильи Вдовина, Москва обязательно запомнится гостям фестиваля гостеприимством.

Центральной площадкой мероприятия стал скейт-парк перед павильоном № 57 на ВДНХ, передали на официальном сайте мэра столицы.

На окружных площадках фестиваля «День города», который пройдет 9–11 сентября, жители столицы смогут посетить спектакли столичных театров, а также концерты Валерии, Джигана, Олега Майами, Ирины Дубцовой и так далее. Об этом сообщили в четверг, 8 сентября, в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».