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Священник насмерть сбил пенсионерку

Степан Жирнов
Происшествия
Священник насмерть сбил пенсионерку
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Настоятель храма насмерть сбил пенсионерку в городе Коркино Челябинской области. Об этом стало известно в четверг, 8 сентября.

По поступившей информации, ДТП произошло 7 сентября в 19:20 по местному времени на улице Цвиллинга у дома №54. Автомобиль, за рулем которого сидел настоятель храма 1995 года рождения, задним ходом сбил женщину 1937 года рождения. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.

Позже пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм, сообщило информационное агентство Ura.ru. По факту ДТП проводится проверка.

Проверка по факту другой аварии завершилась возбуждением уголовного дела в отношении матери погибшей девочки в Истре.

Пенсионеры Челябинская область Смерть ДТП
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