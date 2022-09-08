Священник насмерть сбил пенсионерку

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Настоятель храма насмерть сбил пенсионерку в городе Коркино Челябинской области. Об этом стало известно в четверг, 8 сентября.

По поступившей информации, ДТП произошло 7 сентября в 19:20 по местному времени на улице Цвиллинга у дома №54. Автомобиль, за рулем которого сидел настоятель храма 1995 года рождения, задним ходом сбил женщину 1937 года рождения. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.

Позже пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм, сообщило информационное агентство Ura.ru. По факту ДТП проводится проверка.

Проверка по факту другой аварии завершилась возбуждением уголовного дела в отношении матери погибшей девочки в Истре.