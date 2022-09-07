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Уголовное дело возбудили против матери девочек, попавших под мусоровоз в Истре

Степан Жирнов
Происшествия
Уголовное дело возбудили против матери девочек, попавших под мусоровоз в Истре
Фото: ГСУ СК России по Московской области

Мать девочки, которая погибла в результате ДТП с участием мусоровоза в Истре, может стать фигурантом уголовного дела. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в среду, 7 сентября.

По ее словам, истринская городская прокуратура направила запрос в орган дознания об уголовном преследовании матери погибшего в аварии ребенка.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

Родительницу хотят привлечь к ответственности за то, что дети пересекали дорогу в неположенном месте и в момент ДТП находились без сопровождения взрослых.

Трагедия, о которой идет речь, произошла около 08:45 в четверг, 1 сентября. Две девочки шли по двору и попали под колеса мусоровоза, водитель которого их не заметил. Младшая девочка погибла, старшая госпитализирована.

Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала, что жизни выжившей девочки ничего не угрожает.

Водителя мусоровоза задержали и возбудили уголовное дело в его отношении. Суд запретил ему управлять транспортными средствами до 31 октября.

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