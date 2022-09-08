В Подмосковье планируют привлечь триллион рублей инвестиций за год

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Инвестиции — одна из движущих сил для развития территорий. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, с января регион привлек в экономику 500 миллиардов рублей. Запланированная цель — триллион рублей за год.

— Мы находимся в партнерстве и с малым бизнесом, и с большими предприятиями. За очень непростые полгода мы привлекли в экономику 500 миллиардов рублей, цель — триллион за год, — сообщил губернатор.

Андрей Воробьев подчеркнул, что для порядка в экономике важно постоянно привлекать новый бизнес, а также убирать препятствия, которые стоят на пути предпринимателей. Он отметил, что в регионе постоянно вводятся новые меры поддержки, которые способствуют развитию бизнеса, передает «360».

До этого Андрей Воробьев сообщил, сколько проектов импортозамещения реализовали в регионе.