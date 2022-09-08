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Губернатор Подмосковья рассказал, сколько проектов импортозамещения реализовали в регионе

Ирина Игнатенко
Общество
Губернатор Подмосковья рассказал, сколько проектов импортозамещения реализовали в регионе
Фото: mosreg.ru

Подмосковье реализовало уже 23 проекта импортозамещения, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Всего подано более 100 заявок, и сегодня появляется все больше предложений от бизнеса в этой сфере.

— Мы видим, что предприятия приходят, в том числе по импортозамещению. Мы 23 таких проекта открыли, — рассказал глава региона.

Вместе с тем на территории Московской области продолжают работу большое количество предприятий с иностранным участием, как из Европы, так и из США.

По его словам, это большая и значимая доля рынка. Воробьев также напомнил, что в Подмосковье есть программы льготного кредитования и выделения земли за один рубль, передает «360».

Разработка и внедрение новых технологий являются необходимыми мерами для более успешного продуктивного импортозамещения. Об этом заявил в среду, 31 августа, депутат Московской городской думы, вице-спикер столичного парламента Степан Орлов.

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