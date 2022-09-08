Полиция столичного метрополитена и «Вечерняя Москва» запустили онлайн-викторину с ценными призами

Фото: Вечерняя Москва

Управление внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления Министерства внутренних дел России по городу Москве, Общественный совет при УВД и сетевое издание «Вечерняя Москва» запускают онлайн-викторину «Безопасность на метрополитене». Вас ждут ценные призы и экскурсия в один из самых больших кинологических центров в Москве.

В тесте всего 15 вопросов, непосредственно касающихся безопасности в метро. За каждый правильный ответ участнику начисляют один балл. Участников онлайн-викторины ждут ценные призы и экскурсия в один из самых больших кинологических центров в Москве.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба УВД на Московском метрополитене

Дата проведения конкурса — с 8 по 19 сентября 2022 года. Награждение победителя и призеров викторины пройдет с 26 по 30 сентября 2022 года в торжественной обстановке в Управлении полиции на Московском метрополитене.



Для того чтобы принять участие, нужно пройти по ссылке.