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Полиция столичного метрополитена и «Вечерняя Москва» запустили онлайн-викторину с ценными призами

Степан Жирнов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Полиция столичного метрополитена и «Вечерняя Москва» запустили онлайн-викторину с ценными призами
Фото: Вечерняя Москва

Управление внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления Министерства внутренних дел России по городу Москве, Общественный совет при УВД и сетевое издание «Вечерняя Москва» запускают онлайн-викторину «Безопасность на метрополитене». Вас ждут ценные призы и экскурсия в один из самых больших кинологических центров в Москве.

В тесте всего 15 вопросов, непосредственно касающихся безопасности в метро. За каждый правильный ответ участнику начисляют один балл. Участников онлайн-викторины ждут ценные призы и экскурсия в один из самых больших кинологических центров в Москве.

Видео: Пресс-служба УВД на Московском метрополитене

Дата проведения конкурса — с 8 по 19 сентября 2022 года. Награждение победителя и призеров викторины пройдет с 26 по 30 сентября 2022 года в торжественной обстановке в Управлении полиции на Московском метрополитене.

Для того чтобы принять участие, нужно пройти по ссылке.

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