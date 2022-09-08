Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Прохор Шаляпин раскрыл секрет своего настоящего имени

Анастасия Колоскова
Общество
Прохор Шаляпин раскрыл секрет своего настоящего имени
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский певец Прохор Шаляпин сообщил, что использует сценический псевдоним, и назвал свое настоящее имя.

— В «Википедии», я лично редактировал эту статью, там ясным по белому написано. Имя при рождении Андрей Андреевич Захаренков, — отметил артист в YouTube-шоу «Алена, блин!».

По его словам, изменить имя на Прохор Шаляпин он решился еще в 2003 году. Этот шаг оставил определенный след в его жизни. Певец признался, что до сих пор испытывает благодарность к Федору Шаляпину.

Прохор Шаляпин недавно сообщил СМИ о том, что его первая интимная близость произошла в 14 лет с женщиной сильно старше его. «Той самой» оказалась бабушка его друга.

«Вечерняя Москва» узнала: мог ли такой опыт повлиять на дальнейшие сексуальные предпочтения артиста. По словам семейного психолога Натальи Науменко, сам артист вспоминает свой первый опыт в положительном ключе. Однако истинная причина, почему исполнитель начал проявлять большой интерес к возрастным дамам, по мнению специалиста, возникла не после первого сексуального опыта, а гораздо раньше.

Знаменитости Имена Прохор Шаляпин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Станет ли Трасс новой Тэтчер

Все мнения
О проекте