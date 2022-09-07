Психолог Науменко назвала истинную причину интереса Шаляпина к женщинам постарше

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Певец Прохор Шаляпин недавно сообщил СМИ о том, что его первая интимная близость произошла в 14 лет с женщиной сильно старше его. «Той самой» оказалась бабушка его друга. «Вечерняя Москва» узнала: мог ли такой опыт повлиять на дальнейшие сексуальные предпочтения артиста.

Артист признался, что пришел навестить приятеля, а его дома не оказалось. Зато была бабушка. Дама, будучи немного подшофе, совратила подростка. Вспоминает секс с родственницей друга певец как нечто «магическое».

По словам семейного психолога Натальи Науменко, сам артист вспоминает свой первый опыт в положительном ключе:

— Большое значение имеет восприятие. Бабушка друга не изнасиловала его, а просто очаровала, показала ему, что она все может и рядом с ней он находится в полной безопасности. Ему понравился в первую очередь стиль поведения, который она продемонстрировала: «я все сделаю сама, ты ни о чем не беспокойся». Разумеется, это не могло не повлиять на его будущее.

В более сознательном возрасте Шаляпин, по словам эксперта, понял, что с ровесницами ему не по пути, ведь в отношении них ему самому нужно быть лидером, брать ответственность на себя и удовлетворять потребности молодой избранницы:

— А в данном случае он увидел иной вариант отношений, напоминающий больше материнские. Зрелая избранница сама опекает, дорожит им, боится потерять молодого мальчика и делает все, чтобы он остался рядом.

Однако истинная причина, почему исполнитель начал проявлять большой интерес к возрастным дамам, по мнению специалиста, возникла не после первого сексуального опыта, а гораздо раньше:

— В возрасте 4–5 лет у ребенка уже складываются все установки. Именно тогда он переживает всевозможные травматизации, которые имеют отголоски во взрослой жизни. Могу предположить, что певцу не хватало материнской любви и он ждал, когда появится человек, который проявит заботу и любовь. И, заводя отношения со зрелыми дамами, он компенсирует таким образом эмоции, недополученные от родных людей.

Собеседница «ВМ» не исключила, что артист до сих пор живет с целью найти того, кто проявит к нему заботу и подарит большую любовь. Она отметила, что такие мужчины в душе всегда остаются детьми, нуждающимися в маме.