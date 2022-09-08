Путин открыл первый участок трассы Москва — Казань — Екатеринбург

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в четверг, 8 сентября, в эфире телеканала «Россия 24» открыл движение транспорта на первом участке трассы М12 Москва — Казань — Екатеринбург в Подмосковье.

В пресс-службе госкомпании «Автодор» пояснили, что теперь автомобилисты смогут проехать от ЦКАД до пересечения с федеральной дорогой А108 «Московское большое кольцо» в районе Орехово-Зуево, минуя трассу М7 «Волга».

Движение по М12 будет осуществляться по трем полосам. Ожидается, что новый участок длиной в 23 километра позволит разгрузить дорогу М7 в районе Ногинска.

— Выигрыш по времени составит около получаса, причем независимо от направления движения — в Москву или из Москвы, — цитирует сообщение «Автодора» агентство городских новостей «Москва».

До этого мэр столицы Сергей Собянин заявил, что строительство МСД (Московский скоростной диаметр) позволит автомобилистам быстрее добираться до северных, восточных и южных районов города, а также выезжать на федеральные трассы М11 до Санкт-Петербурга и М12 до Казани.