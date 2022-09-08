Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин открыл первый участок трассы Москва — Казань — Екатеринбург

Георгий Соланович
Общество
Путин открыл первый участок трассы Москва — Казань — Екатеринбург
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в четверг, 8 сентября, в эфире телеканала «Россия 24» открыл движение транспорта на первом участке трассы М12 Москва — Казань — Екатеринбург в Подмосковье.

В пресс-службе госкомпании «Автодор» пояснили, что теперь автомобилисты смогут проехать от ЦКАД до пересечения с федеральной дорогой А108 «Московское большое кольцо» в районе Орехово-Зуево, минуя трассу М7 «Волга».

Движение по М12 будет осуществляться по трем полосам. Ожидается, что новый участок длиной в 23 километра позволит разгрузить дорогу М7 в районе Ногинска.

— Выигрыш по времени составит около получаса, причем независимо от направления движения — в Москву или из Москвы, — цитирует сообщение «Автодора» агентство городских новостей «Москва».

До этого мэр столицы Сергей Собянин заявил, что строительство МСД (Московский скоростной диаметр) позволит автомобилистам быстрее добираться до северных, восточных и южных районов города, а также выезжать на федеральные трассы М11 до Санкт-Петербурга и М12 до Казани.

Транспорт Владимир Путин Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Станет ли Трасс новой Тэтчер

Все мнения
О проекте