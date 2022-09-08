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Более 240 социальных учреждений в Москве получили отопление

Лейла Алиева
Город
Более 240 социальных учреждений в Москве получили отопление
Фото: unsplash

Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят работы по включению по заявкам отопления в социальных учреждениях. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 8 сентября.

— В настоящее время тепло подается в более чем 240 социальных учреждений, в том числе детские сады и больницы. Подача теплоносителя осуществляется только на основании заявок администраций о досрочном включении отопления, — отметил он.

При этом решение о старте отопительного сезона в столице в полном объеме будет принято с учетом погодных условий, а процедура включения отопления займет несколько дней.

В первую очередь отопление подается во всех социальных учреждениях — школах, детских садах, больницах и поликлиниках. Параллельно тепло начинают подавать в жилых домах и офисных здания, а после — на предприятиях торговли и промышленности.

1 сентября Бирюков сообщил, что все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве уже подготовлены к отопительному сезону в установленный срок. По его словам, сотрудники АО «Мосводоканал» провели профилактический осмотр более 13 тысяч километров водопроводных и около 5 тысяч километров канализационных сетей.

Отопление Петр Бирюков Москва
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