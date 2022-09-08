Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Российские военные спасли подорвавшегося на мине итальянского журналиста

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Российские военные спасли подорвавшегося на мине итальянского журналиста
Фото: пресс-служба Министерства обороны России

Российские военнослужащие спасли итальянского журналиста Маттиа Сорби, который подорвался в Херсонской области на украинской мине. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Уточняется, что итальянец освещал боевые действия со стороны ВСУ. 29 августа он в сопровождении двух мужчин в украинской военной форме на такси отправился на линию соприкосновения. По словам репортера, доехав до места боевых действий, сопровождающие покинули автомобиль и указали ему дальнейшую дорогу, при этом скрыв, что она заминирована бойцами ВСУ.

В Минобороны отметили, что украинские спецслужбы планировали провокацию, чтобы дождаться гибели Сорби в результате огня с российской стороны или подрыва машины на мине, чтобы в последующем обвинить Россию в смерти иностранного репортера и добиться большого резонанса в западных СМИ.

— Во время дальнейшего движения по дороге, автомобиль с журналистом подорвался на украинской мине. Водитель такси погиб на месте, а Маттиа Сорби получил тяжелые ранения, — говорится в сообщении.

Российские военнослужащие вытащили Сорби из горящей машины и оказали журналисту первую медицинскую помощь. После этого они вынесли тяжелораненого репортера на себе в безопасное место и обеспечили его госпитализацию.

В настоящее время итальянец находится в реанимации. У него диагностировали множественные осколочные ранения. Состояние его здоровья оценивается как стабильное, отмечается в Telegram-канале Минобороны.

До этого сообщалось, что украинские беспилотники нанесли удар по контрольно-пропускному пункту «Васильевка» в Запорожской области Украины.

Украина Журналисты Спецоперации
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Станет ли Трасс новой Тэтчер

Все мнения
О проекте