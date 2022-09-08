Российские военные спасли подорвавшегося на мине итальянского журналиста

Фото: пресс-служба Министерства обороны России

Российские военнослужащие спасли итальянского журналиста Маттиа Сорби, который подорвался в Херсонской области на украинской мине. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Уточняется, что итальянец освещал боевые действия со стороны ВСУ. 29 августа он в сопровождении двух мужчин в украинской военной форме на такси отправился на линию соприкосновения. По словам репортера, доехав до места боевых действий, сопровождающие покинули автомобиль и указали ему дальнейшую дорогу, при этом скрыв, что она заминирована бойцами ВСУ.

В Минобороны отметили, что украинские спецслужбы планировали провокацию, чтобы дождаться гибели Сорби в результате огня с российской стороны или подрыва машины на мине, чтобы в последующем обвинить Россию в смерти иностранного репортера и добиться большого резонанса в западных СМИ.

— Во время дальнейшего движения по дороге, автомобиль с журналистом подорвался на украинской мине. Водитель такси погиб на месте, а Маттиа Сорби получил тяжелые ранения, — говорится в сообщении.

Российские военнослужащие вытащили Сорби из горящей машины и оказали журналисту первую медицинскую помощь. После этого они вынесли тяжелораненого репортера на себе в безопасное место и обеспечили его госпитализацию.

В настоящее время итальянец находится в реанимации. У него диагностировали множественные осколочные ранения. Состояние его здоровья оценивается как стабильное, отмечается в Telegram-канале Минобороны.

До этого сообщалось, что украинские беспилотники нанесли удар по контрольно-пропускному пункту «Васильевка» в Запорожской области Украины.