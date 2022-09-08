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Украинские дроны ударили по КПП в Запорожье с мирными жителями

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинские дроны ударили по КПП в Запорожье с мирными жителями
Фото: shutterstock

Украинские беспилотники нанесли удар по контрольно-пропускному пункту «Васильевка» в Запорожской области Украины. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщил член главного совета Запорожской ВГА Владимир Рогов.

— Два украинских беспилотника нанесли удары по КПП «Васильевка» в Запорожской области. В этот момент на нем находилось много гражданских, не менее 50 человек, — заявил он.

Никакой информации о возможных жертвах атаки украинских дронов пока еще нет, передает слова Рогова РИА Новости.

Накануне Рогов сообщил, что в городе прогремели пять взрывов. По предварительным данным, сработала система ПВО.

6 сентября взрыв прогремел в центре Бердянска. Тогда Рогов заявил, что произошедшее является терактом, который организовал Киев: подобными действиями украинские власти пытаются запугать мирное население.

Так, была взорвана машина коменданта города Артема Бардина. Он в настоящее время госпитализирован в тяжелом состоянии, после взрыва началась перестрелка. Позже появилась информация о том, что Бардин скончался, однако Рогов опроверг сообщения.

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