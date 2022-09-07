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В Запорожской области заявили о пяти взрывах в Мелитополе

Георгий Соланович

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В Запорожской области заявили о пяти взрывах в Мелитополе
Фото: Unsplash

В Мелитополе прогремело пять взрывов, также работают системы ПВО. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в среду, 7 сентября.

— Мелитополь — громко. Предварительно — работа ПВО, — написал Рогов.

6 сентября взрыв прогремел в центре Бердянска. Тогда Рогов заявил, что произошедшее является терактом, который организовал Киев: подобными действиями украинские власти пытаются запугать мирное население.

Так, был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина. Он в настоящее время госпитализирован в тяжелом состоянии, после взрыва началась перестрелка. Позже появилась информация о том, что Бардин скончался, однако Рогов опроверг сообщения.

В конце августа заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников погиб от ранений, которые были получены при взрыве у городского оздоровительного центра. Основной версией произошедшего следователи считают теракт, организованный с целью запугать беженцев из Мариуполя, которые были размещены в медцентре.

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