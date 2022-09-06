Комендант Бердянска пострадал при теракте в центре города

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В центре Бердянска Запорожской области Украины был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Он уточнил, что после взрыва началась перестрелка. Бардин в настоящее время госпитализирован в тяжелом состоянии.

До этого Рогов сообщил, что в центре города прогремел взрыв. Он подчеркнул, что произошедшее является терактом, который организовал Киев: подобными действиями украинские власти пытаются запугать мирное население.

В конце августа заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников погиб от ранений, которые были получены при взрыве у городского оздоровительного центра. Основной версией произошедшего следователи считают теракт, организованный с целью запугать беженцев из Мариуполя, которые были размещены в медцентре.