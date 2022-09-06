Взрыв прогремел в центре Бердянска

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В центральной части города Бердянска Запорожской области Украины прогремел взрыв. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

— В Бердянске громко. В центральной части города прозвучал взрыв, — сказал чиновник.

Он уточнил, что обстоятельства произошедшего уточняются. По словам Рогова, за взрывом стоят украинские военные. Он подчеркнул, что таким образом Киев пытается запугать мирное население Запорожской области, передает РИА Новости.

6 сентября Рогов сообщил, что линия электропередачи в районе Запорожской АЭС оказалась повреждена в результате обстрелов со стороны украинской армии. Он также добавил, что на АЭС уменьшили мощность 6-го энергоблока.

В конце августа заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников погиб от ранений, которые были получены при взрыве у городского оздоровительного центра. Основной версией произошедшего следователи считают теракт, организованный с целью запугать беженцев из Мариуполя, которые были размещены в медцентре.