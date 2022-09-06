Энергодар остался без электричества после обстрелов со стороны ВСУ

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Линия электропередачи в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) оказалась повреждена в результате обстрелов со стороны украинской армии. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

— Зафиксировано семь прилетов в район учебно-тренировочного корпуса на территории атомной станции, — заявил член главного совета ВГА Владимир Рогов.

Помимо этого стало известно, что на ЗАЭС уменьшили мощность шестого энергоблока. В настоящее время станция функционирует на обеспечение собственных нужд.

По данным РИА Новости, в Энергодаре раздаются звуки взрывов, город обесточен.

Накануне сообщалось, что украинские военные снова начали обстреливать территории Запорожской АЭС в городе Энергодаре. ВГА проинформировала о трех артиллерийских ударах с противоположного берега Днепра, зафиксированных внутри периметра станции.

Политолог и общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что посещение экспертами МАГАТЭ Запорожской атомной электростанции позволит на время приостановить обстрелы на территории области. Однако продлится это недолго, так как большинство представителей организации — это страны, которые поддерживают гибридную и санкционную войну против России.