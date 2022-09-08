Кинолог оценил возможный запрет на продажу животных в зоомагазинах

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Запрет на продажу животных в зоомагазинах, который планируют ввести в России, может ухудшить положение животных, вместо этого следует регламентировать содержание питомцев в местах торговли. Об этом заявил президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

По мнению эксперта, в интересах животных стоило бы установить правила их содержания в зоомагазинах.

— Все должно быть отрегулировано — сколько сантиметров на каждого щенка, обязательно должны быть чистые пеленки, вентиляция, отдельная зона, чтобы посетители не трогали, хороший уход, — пояснил он в комментарии «Радио 1»

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что закон, запрещающий продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках, может быть принят уже этой осенью, передает Царьград.

На фестиваль «Город неравнодушных» привезут 40 котов и кошек — обитателей приюта «Мурлыка». Посетители смогут бесплатно забрать понравившееся животное домой. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.