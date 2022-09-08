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Группа школьников избила семейную пару

Степан Жирнов
Происшествия
Группа школьников избила семейную пару
Фото: СК РФ

Двое восьмиклассников избили семейную пару в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно в четверг, 8 сентября.

Инцидент произошел вечером 25 августа. На 35-летнего мужчину и 45-летнюю женщину напали около 20 подростков на улице Первая Нижняя в городе Ломоносов. Сначала в пострадавшего бросили самокат, потом попытались повалить на землю, бросили песок в глаза и стеклянную бутылку в лицо. В это же время женщину повалили на землю, скрутили ей руки, пытались отобрать у нее сумку и несколько раз ударили бутылкой по голове. В результате у мужчины зафиксировали перелом лицевой кости, а его супруге пришлось накладывать швы.

Об этом происшествии узнали в местных социальных сетях, случай привлек много внимания. Узнав об этом, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил уделить этому делу особое внимание.

3 сентября по факту инцидента возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц».

В четверг, 8 сентября, по этому делу задержали двоих школьников, которых подозревают в совершении преступления. Подростки на данный момент находятся под подпиской о невыезде.

Другой случай хулиганства произошел в столице, когда группа руферов забралась на крышу одной из сталинских высоток, после чего спрыгнули оттуда с парашютами. Экстремалов задержали, а в пятницу, 2 сентября, суд отправил из под стражу.

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