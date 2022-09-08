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«Долг погашен»: Монеточка прокомментировала информацию о розыске из-за штрафа Костюшкину

Анастасия Колоскова
Общество
«Долг погашен»: Монеточка прокомментировала информацию о розыске из-за штрафа Костюшкину
Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Певице Монеточке ничего неизвестно о том, действительно ли она находится в розыске по причине неуплаты штрафа артисту Стасу Костюшкину. Об этом она сообщила в соцсетях.

— По поводу этого розыска. Я не знаю, действительно ли нахожусь в нем, потому что мне не приходило никакое оповещение. Я узнала об этом из новостей, — рассказала она.

Она допустила, что такое возможно, так как до нарушителей информация доходит позже, чем о ней узнают СМИ.

— Сейчас мой долг полностью погашен. Я оплачивала кусками. Могу сделать скриншоты, что у меня действительно все оплачено, — заверила певица.

По словам Монеточки, ей бы хотелось поскорее забыть эту ситуацию, чтобы «спокойно наслаждаться своим материнством», написала она в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что Монеточку объявили в розыск по причине неуплаты 500 тысяч рублей штрафа артисту Стасу Костюшкину. По данным СМИ, в случае неуплаты штрафа правоохранители могут арестовать квартиру певицы в Москве.

13 апреля Басманный суд Москвы вынес решение по поводу иска певца Стаса Костюшкина к певице Монеточке из-за плагиата. Певице запрещено использовать песню «Женщина, я не танцую» и текст к ней. Требования Костюшкина суд удовлетворил частично: Монеточку обязали выплатить 500 тысяч рублей компенсации за использование его произведения вместо требуемой суммы в размере 900 тысяч. Кроме того, девушка должна покрыть все судебные расходы.

До этого жена Костюшкина Юлия объяснила, почему певец не простит долг Монеточке, которая якобы испытывает финансовые трудности.

Долги Знаменитости Монеточка
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