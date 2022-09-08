«Долг погашен»: Монеточка прокомментировала информацию о розыске из-за штрафа Костюшкину

Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Певице Монеточке ничего неизвестно о том, действительно ли она находится в розыске по причине неуплаты штрафа артисту Стасу Костюшкину. Об этом она сообщила в соцсетях.

— По поводу этого розыска. Я не знаю, действительно ли нахожусь в нем, потому что мне не приходило никакое оповещение. Я узнала об этом из новостей, — рассказала она.

Она допустила, что такое возможно, так как до нарушителей информация доходит позже, чем о ней узнают СМИ.

— Сейчас мой долг полностью погашен. Я оплачивала кусками. Могу сделать скриншоты, что у меня действительно все оплачено, — заверила певица.

По словам Монеточки, ей бы хотелось поскорее забыть эту ситуацию, чтобы «спокойно наслаждаться своим материнством», написала она в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что Монеточку объявили в розыск по причине неуплаты 500 тысяч рублей штрафа артисту Стасу Костюшкину. По данным СМИ, в случае неуплаты штрафа правоохранители могут арестовать квартиру певицы в Москве.

13 апреля Басманный суд Москвы вынес решение по поводу иска певца Стаса Костюшкина к певице Монеточке из-за плагиата. Певице запрещено использовать песню «Женщина, я не танцую» и текст к ней. Требования Костюшкина суд удовлетворил частично: Монеточку обязали выплатить 500 тысяч рублей компенсации за использование его произведения вместо требуемой суммы в размере 900 тысяч. Кроме того, девушка должна покрыть все судебные расходы.

До этого жена Костюшкина Юлия объяснила, почему певец не простит долг Монеточке, которая якобы испытывает финансовые трудности.