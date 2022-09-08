Еще пять домов на юго-западе столицы передадут под заселение по реновации до конца года

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Керченская улица, 20 Карта всех событий

В Юго-Западном административном округе Москвы до конца текущего года передадут под заселение еще пять многоэтажек, построенных в рамках реализации программы реновации. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщил заместитель главы столичного департамента градостроительной политики Андрей Валуй.

— Сейчас к передаче под заселение готовятся новостройки, расположенные по адресам улица Керченская, дом 20, корпус 1, и Черноморский бульвар, дом 22, корпус 2, в Зюзино, улица Архитектора Власова, дом 2 — в Ломоносовском, а также улица Краснолиманская, дома 21 и 29 — в Южном Бутове, — отметил он.

По словам Валуя, всего на юго-западе города в эксплуатацию ввели 28 домов по программе реновации, в 23 из них уже идет процесс заселения. Так, в новые квартиры переезжают 8,4 тысячи жителей округа, из них уже около 7 тысяч отпраздновали новоселье.

В общей сложности в ЮЗАО в программу реновации включено 520 домов. К настоящему времени в 29 из них уже завершился процесс расселения. Новое современное жилье получат еще свыше 110 тысяч жителей округа, приводит слова замглавы департамента агентство городских новостей «Москва».

Накануне сообщалось, что более 11,3 тысячи столичных семей получили новые квартиры по реновации с начала текущего года.