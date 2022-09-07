Более 11 тысяч семей получили новое жилье по программе реновации с начала года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 11,3 тысячи столичных семей получили новые квартиры по реновации с начала текущего года. Об этом в среду, 7 сентября, сообщил глава городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, лидером по количеству новоселов является юго-восток Москвы. Там жилье получили 3,1 тысячи семей. Далее идут САО и ЮАО (1,2 тысячи в обоих округах).

Всего с начала программы реновации в новые квартиры переехало около 28,4 тысячи столичных семей, передали на официальном портале мэра города.

Накануне стало известно, что возведенную по программе реновации новостройку в Дмитровском районе введут в эксплуатацию в этом году. Жилой односекционный дом строят по индивидуальному проекту, там будет 137 квартир: 39 однокомнатных, 79 двухкомнатных и 19 трехкомнатных.

До этого сообщалось, что с начала года в Москве по программе реновации ввели в эксплуатацию 29 жилых домов общей площадью 340 тысяч квадратных метров. Новые квартиры смогут получить около 12 тысяч человек.