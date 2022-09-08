Парламент Латвии принял закон о независимости ЛПЦ от Московского патриархата

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Парламент Латвии принял закон, который предполагает автокефальный (независимый) статус Латвийской православной церкви (ЛПЦ) от Московского патриархата. Об этом сообщили в пресс-службе сейма республики в четверг, 8 сентября.

— Сейм принял в качестве срочных поправки к Закону о Латвийской православной церкви, которые устанавливают полную независимость ЛПЦ со всеми ее епархиями, приходами и учреждениями от любой церковной власти за пределами Латвии (автокефальная церковь). <...> До 31 октября церковь должна привести свой устав в соответствие с поправками, внесенными в закон о статусе церкви, — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что автокефальный статус предотвратил влияние Русской православной церкви (РПЦ) над ЛПЦ. Закон определяет порядок информирования госучреждений и частных лиц Латвии о назначении и освобождении от должности глав церквей, митрополитов, архиепископов и епископов. В сейме также подчеркнули, что проект не затрагивает и не мешает церковному вероучению и вопросам канонического права.

Законопроект внес президент республики Эгил Левитс. Его рассмотрели в срочном порядке. Он вступит в силу на следующий день после его обнародования.

25 августа РПЦ признала независимость Македонской православной церкви.