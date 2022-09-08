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Столичный Театр МОСТ открыл новый 23 сезон

Евгений Белоусов
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Столичный Театр МОСТ открыл новый 23 сезон
Фото: Пресс-служба Театра МОСТ

Столичный Театр МОСТ открыл новый 23 театральный сезон мультижанровым представлением «Формула счастья». Об этом в четверг, 8 сентября, сообщили в пресс-службе театра.

Программа представления стала отражением курса и художественных задач театра через призму прошлого и взгляд в будущее. Как отметил художественный руководитель и главный режиссер театра Евгений Славутин, смысл каждой постановки, несмотря на драматизм, должен быть всегда один — «ода радости».

Также в рамках открытия состоялся премьерный показ документального фильма об истории театра. Ленту представили ее автор — кинорежиссер Людмила Некрасова и руководитель студии «Джем», на которой создавался фильм Алла Сурикова.

Ведущими вечера были артисты Андрей Рогозин и Евгений Панферов. Они и подытожили главный вывод программы: настоящая «формула счастья» — музыка, семья, любовь и способность говорить легко о сложном, а еще радость от возможности делать других счастливыми.

В новом театральном сезоне готовятся к выпуску несколько премьерных спектаклей: «Мое счастливое детство» в постановке Евгения Славутина, «104 страницы про любовь» и «Пиросмани. Праздник одиночества» в постановке Георгия Долмазяна.

Накануне стало известно, что Российский институт театрального искусства — ГИТИС совместно с МХАТ имени Горького согласовали контракт, который нацелен на трудоустройство выпускников театрального вуза в рамках культурно-образовательных проектов и программ.

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