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ГИТИС и МХАТ имени Горького подписали соглашение о реализации совместных проектов

Лала Манушакян
Город
ГИТИС и МХАТ имени Горького подписали соглашение о реализации совместных проектов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский институт театрального искусства — ГИТИС совместно с МХАТ имени Горького согласовали контракт, который нацелен на трудоустройство выпускников театрального вуза в рамках культурно-образовательных проектов и программ. Об этом сообщил ректор ГИТИС Григорий Заславский в среду, 7 сентября.

— Мы подписываем сегодня соглашение с МХАТ имени Горького. Для нас это очень важная история, потому что она отчасти закрепляет уже сложившуюся практику, но, что особенно важно, студенты окончат учебу, и многие рассчитывают и дальше быть актерами, и, конечно, все свои надежды они связывают с театром, — сказал он.

При этом генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман отметил важность сохранения театральных традиций. Так, он привел в пример опыт практикующих студентов, которые после обучения приходят работать в ГИТИС, передает агентство городских новостей «Москва».

В парке «Зарядье» 10 сентября стартует проект «Выпуск-2022», где горожане смогут увидеть работы выпускников 14 художественных вузов столицы. Отмечается, что экспозиция разместится в трех пространствах парка.

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