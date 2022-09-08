Людмила Гусева: Экономика Москвы показала высокие способности к адаптации и сохранению ликвидности

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Столичная экономика продемонстрировала высокие способности к адаптации и сохранению ликвидности. Об этом сообщила депутат Московской городской думы, председатель комиссии столичного парламента по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— Есть уверенность, что наиболее сложный, тревожный период уже прошел. Предприниматели, производственники смотрят сейчас на ситуацию другими глазами, и, общаясь с представителями бизнеса, я вижу, что процесс адаптации, способности к ней были высокими, и это помогло сохранить ликвидность предприятий, экономики в целом, — сказала Людмила Гусева.

При этом она отметила, что трансформация экономики, переориентация на новые рынки и переход на импортозамещение будет длиться еще не один год.

По словам депутата, показатели наполнения бюджета свидетельствуют, что многие отрасли не сбавили темпов роста. Это относится к предприятиям торговли, обрабатывающей промышленности, ИТ-сектора и транспорта, поступления от которых в казну за семь месяцев текущего года значительно увеличились.

Людмила Гусева подчеркнула, что это свидетельствует о том, что в Москве есть «запас прочности и потенциал для роста, несмотря на кризисные явления».

Парламентарий назвала среди наиболее пострадавших отраслей автомобилестроение и металлургию.

— Отмечу, в автомобилестроении задача импортозамещения и была наиболее востребованной, и сейчас у Москвы есть возможность возродить собственное производство, закрыть спрос на наши, отечественные электрические машины, — констатировала она.

При этом, по ее уверению, Москва продолжит разрабатывать антикризисные мер, которые направленны на адаптацию производств к новым условиям, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Людмила Гусева заявила, что взятый курс на импортозамещение стимулирует столичных предпринимателей начинать новый и развивать уже имеющийся бизнес в освободившихся от иностранных компаний ниш.