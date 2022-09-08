Хуснуллин: Продленная трасса М12 получит выходы на Китай, Казахстан, КНДР и Монголию

Фото: Пресс-служба Совфеда

Продление трассы М12 Москва — Казань — Екатеринбург предполагает выезды в Китай, Казахстан, Северную Корею и Монголию. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в четверг, 8 сентября.

— В сегодняшней предлагаемой схеме мы предлагаем рассмотреть возможность выхода через Челябинск и Омск на границу с Казахстаном, через Горно-Алтайск на границу с Монголией, через Читу на границу с Китаем и выход на границу с Китаем и Северной Кореей через Владивосток, — заявил Хуснуллин.

Реализовать проект планируется до 2030 года, передает РИА Новости. Вице-премьер в связи тем, что протяженность трассы составит около 12 тысяч километров, предложил назвать М12 «Евразией».

До этого президент России Владимир Путин открыл движение транспорта на первом участке трассы М12 длиной в 23 километра в Подмосковье.

Теперь автомобилисты смогут проехать от ЦКАД до пересечения с федеральной дорогой А108 «Московское большое кольцо» в районе Орехово-Зуева, минуя трассу М7 «Волга». Движение по М12 будет осуществляться по трем полосам.