Захарова: Уверенный ход спецоперации РФ вызывает истерику у западных кураторов Киева

Фото: МИД РФ

Успехи России при проведении специальной военной операции на Украине вызывают истерику у кураторов киевского режима на Западе. С таким заявлением выступила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

— Продолжается специальная военная операция. Ее планомерный и уверенный ход вызывает все большую нервозность, а где-то истерику западных кураторов киевского режима, — отметила дипломат.

По ее словам, западные партнеры Украины требуют, чтобы страна любой ценой продемонстрировала боевой дух и способность своей армии эффективно использовать оружие, поставляемое натовскими странами. В противном случае они угрожают заметно урезать объемы оказываемой помощи, подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД оценила эту историю как «страшную» и «циничную», так как Запад ни во что не ставит жизнь украинцев, относясь к ним как «расходному материалу», передает РИА Новости.

До этого Захарова заявила, что у антироссийских санкций все-таки есть плюс. Такой вывод дипломат сделала после выступлений ряда спикеров на Восточном экономическом форуме.