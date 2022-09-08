Rzeczpospolita: Польша может потребовать от Чехии вернуть земли

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Правительство Польши в ближайшее время намерено предъявить территориальные претензии к Чехии. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita в четверг, 8 сентября.

— 368,44 гектара — именно столько Прага должна вернуть Варшаве. Речь идет о компенсации невыгодного для Польши раздела польско-чехословацкой границы в 1950-х годах, — говорится в материале.

Однако депутат Европарламента от партии «Гражданская платформа» Ян Ольбрихт отметил, что в связи с конфликтом на Украине сейчас не самое лучшее время для решения спорных вопросов с соседями.

В свою очередь депутат от польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Краевский заявил, что для принудительного исполнения требований подходящее время никогда не настанет.

В 1958 году между двумя странами произошла существенная корректировка границ — власти Польши передали Чехословакии земли площадью 1205,9 гектара, а власти Чехии польской стороне — 837,46 гектара. При этом в 2005 году чешское правительство предложило Польше финансовую компенсацию, но та отказалась, пишет РИА Новости.

Заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Денис Перепелица высказал мнение, что позиция Польши по национальным валютам и ее нежелание переходить на евро могут стать причиной распада Евросоюза.