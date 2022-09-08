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«Перепутали Божие и кесарево»: В РПЦ осудили решение сейма Латвии об автокефалии ЛПЦ

Георгий Соланович
В мире
«Перепутали Божие и кесарево»: В РПЦ осудили решение сейма Латвии об автокефалии ЛПЦ
Фото: mpda.ru / Московская духовная академия РПЦ

Решение сейма Латвии признать автокефальный (независимый) статус Латвийской православной церкви (ЛПЦ) от Русской православной церкви (РПЦ) является вмешательством государства в церковные дела. Об этом сообщил советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов в четверг, 8 сентября.

— Нечастый случай: парламент государства, где церковь по конституции отделена от государства, самостоятельно провозглашает автокефалию Церкви и предлагает Церкви переделать свой устав. И срок поставили контрольный. Совсем уж перепутали Божие и кесарево! — приводит ТАСС слова Балашова.

Законопроект о независимости ЛПЦ от РПЦ внес президент республики Эгил Левитс. Парламент рассмотрел и принял документ 8 сентября в срочном порядке. Закон вступит в силу на следующий день после его обнародования.

В пресс-службе латвийского сейма отметили, что автокефальный статус предотвратил влияние РПЦ на ЛПЦ. Закон определяет порядок информирования госучреждений и частных лиц Латвии о назначении и освобождении от должности глав церквей, митрополитов, архиепископов и епископов.

Церковь Русская православная церковь (РПЦ) Латвия
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