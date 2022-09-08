Поезд метро установили на Тверской улице в честь Дня города

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

тверская улица Карта всех событий

Новейший поезд столичного метро «Москва-2020» установили на Тверской улице, он будет доступен для посещения горожан в дни фестиваля «День города» 10–11 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 8 сентября.

— Из депо «Солнцево» прямо в центр столицы мы привезли настоящий вагон <...> «Москва-2020» — вместе с путями и даже контактным рельсом. Ищите состав на Тверской улице перед мэрией Москвы. Вы сможете почувствовать себя настоящим машинистом и посидеть в кабине управления, — говорится в сообщении в Telegram-канале Дептранса.

Метропоезд будет доступен для посещения с 10:00 до 22:00 в субботу и с 10:00 до 20:00 в воскресенье. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, жители столицы в рамках фестиваля также смогут побывать на выставке формы работников метро разных лет и посмотреть выступление участников проекта «Музыка в метро».

До этого сообщалось, что группа Uma2rman и певица Валерия выступят на праздничных мероприятиях в честь Дня города в Москве. На 19 основных площадках пройдет более 500 часов мастер-классов. Кроме того, гостей также ждут разнообразные гастрономические шоу.