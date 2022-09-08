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«Муки адские»: терапевт перечислил самые страшные последствия курения

Лейла Алиева
Общество
«Муки адские»: терапевт перечислил самые страшные последствия курения
Фото: shutterstock

Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев рассказал какие последствия могут ждать от курения.

По его словам, самыми страшными итогами курениям являются рак легких, мочевого пузыря, а также острые инфаркты миокарда.

— Муки адские — это рак легких. В 90 процентов с лишним случаев рак легких связан с курением. Он редко встречается не у курящих. Рак мочевого пузыря тоже. Там меньше процент, но тоже связан. Также инфаркты миокарда, острые смерти тоже часто результат курения, — рассказал Воробьев.

Специалист пояснил, что курение имеет мутагенное влияние на все ткани и клетки человека, что повышает вероятность рака, передает URA.RU.

Врач-онколог, уролог Ахмед Элдефрави назвал основные симптомы, которые могут указывать на рак мочевого пузыря. По его словам, на начальных стадиях развития этот недуг можно легко спутать с более безобидными заболеваниями. При онкологических заболеваниях у человека пропадает аппетит. Особенно стоит насторожиться в том случае, если постоянно ощущается слабость.

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