Сергунина: К столичной программе «ТехноЛето» присоединились более восьми тысяч детей и подростков

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Познавательный проект «ТехноЛето» завершился в Москве. Он включал восемь смен профориентационных курсов инженерно-технической и естественно-научной направленности. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— Участники познакомились с профессиями в области информационных технологий, науки, инженерного дела, предпринимательства и креативных индустрий. В число самых популярных направлений вошли программирование, графический дизайн и робототехника, — заявила она.

Сергунина добавила, что большую часть слушателей — 37 процентов — составили ученики в возрасте от семи до девяти лет. Наиболее посещаемыми стали программы детского технопарка «Superfood Технологии» Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) — эти интенсивы прошли более 1,2 тысячи ребят.

Запись на занятия проходила на онлайн-платформе детских технопарков Москвы. В этом году ресурс стал полноценным агрегатором городской системы дополнительного образования. Помимо детских технопарков, там представлены различные научно-технические центры, творческие клубы, школы программирования и другие учреждения.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более семи тысяч столичных школьников прошли обучение в рамках «ТехноЛето» с начала его работы. Глава города отметил, что обучение проходит на 50 площадках города. Участники могут познакомиться с робототехникой, IT-сферой, биотехнологиями, узнать больше о предпринимательстве и многое другое.