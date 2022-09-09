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Экономист Щербаков назвал три способа сократить еженедельные траты

Иссалина Аюпова

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Финансы
Экономист Щербаков назвал три способа сократить еженедельные траты
Фото: pixabay.com

Многих людей интересует вопрос, как правильно вести семейный бюджет и рассчитывать расходы, чтобы не уходить «в минус» до зарплаты. «Вечерняя Москва» узнала у доктора экономических наук Александра Щербакова, как сократить число еженедельных трат.

По его словам, необходимо придерживаться нескольких простых правил. Экономист отметил, что лучше еженедельно вести учет доходов и расходов. При этом стоит производить расчеты как всех членов семьи, так и каждого в отдельности.

— Учитывая эти результаты, необходимо сохранить 15 процентов от суммы в качестве сбережений. Остальную часть можно расходовать на текущие потребительские нужды, — пояснил Щербаков.

Как поделился собеседник «ВМ», эмоциональным людям стоит ходить в магазин не на голодный желудок, чтобы избежать лишних трат.

— Если человек идет в магазин голодным, могут случиться эмоциональные всплески, которые побудят человека купить лишнее, — заметил экономист.

Если незапланированные покупки случатся несколько раз в неделю, это заметно повысит вероятность лишних трат, предупредил эксперт.

По мнению Щербакова, можно сэкономить и на коммунальных услугах, правда, только одним способом — не заниматься расточительством, заключил он.

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