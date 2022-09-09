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Небензя заявил, что ни о каком «прорыве» ВСУ речи не идет

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Город
Небензя заявил, что ни о каком «прорыве» ВСУ речи не идет
Фото: Пресс-служба Совфеда

Киев при попытке наступления отправил на смерть несколько тысяч украинских военных, при этом ни о каком прорыве обороны говорить не приходится. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.

— Против этого безумия <…> выступало даже руководство ВСУ, однако глава Украины, пообщавшись с британскими и американскими коллегами, был непреклонен, — отметил он.

По словам постпреда России, после этого поля в Харьковской, Запорожской и Николаевской области оказались «усеяны тысячами трупов украинских солдат».

Дипломат подчеркнул, что людей отправили на верную гибель, при этом они не могли отступать из-за заградительных отрядов.

— Взято несколько периферийных деревень. Ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи, — приводит слова Небензи РИА Новости.

9 сентября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов завил, что российским войскам удалось взять в плен украинских военных, принимавших участие в контрнаступлении на регион.

Украина Солдаты Василий Небензя
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