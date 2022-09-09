Власти Херсонской области: Участники украинского наступления попали в плен

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Российским войскам удалось взять в плен украинских военных, принимавших участие в контрнаступлении на Херсонскую область. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.

Украинская армия начала попытки контрнаступления в конце августа. В российском Минобороны заявили, что все атаки отбиваются, а ВСУ несут большие потери в живой силе и технике.

— Пленные есть. Я их лично видел. Это несчастные люди, которых киевский режим загнал в окопы, а затем бросил в самоубийственную атаку, — сказал Стремоусов.

Он отметил, что с 29 августа власти Украины потеряли более трех тысяч бойцов. Политик добавил, что «распиаренное» в украинских СМИ контрнаступление на деле оказалось «утопией и самоубийством».

— Мы дадим отпор этому нацизму, — цитирует Стремоусова РИА Новости.

Накануне в пресс-службе военно-гражданской администрации Харьковской области сообщили, что резервные соединения Вооруженных сил РФ входят на территорию, по всей линии соприкосновения идут бои.

До этого Стремоусов заявил, что киевские власти намеренно утаивают потери ВСУ в ходе безуспешных попыток наступления на утраченные территории. Он назвал потери украинских войск «катастрофическими».