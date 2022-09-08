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Резервные соединения ВС России входят в Харьковскую область

Георгий Соланович

Сюжет: 

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Резервные соединения ВС России входят в Харьковскую область
Фото: Минобороны РФ

Резервные соединения Вооруженных сил РФ входят в Харьковскую область, по всей линии соприкосновения идут бои. Об этом сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) региона в четверг, 8 сентября.

— В подконтрольную России часть Харьковской области входят резервные соединения вооруженных сил, — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

ВСУ, как уточняется, заняли часть города Балаклеи, там идут бои. Подчеркивается, что населенный пункт остается под контролем российской армии. Переброска резервных соединений осуществляется для стабилизации линии фронта.

В ВГА Харьковской области призвали гражданских на время покинуть районы, где ведутся боевые действия.

До этого замруководителя ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что киевские власти намеренно утаивают потери ВСУ в ходе безуспешных попыток наступления на утраченные территории. Он назвал потери украинских войск «катастрофическими».

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что ВСУ продолжат предпринимать новые попытки наступления, используя при этом западное вооружение. Специалист добавил, что российская армия на данном этапе не будет проводить каких-либо контрнаступлений.

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