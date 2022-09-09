Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве приступил к работе

Елена Самойлова
Город
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве приступил к работе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве начал свою работу. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщил руководитель общественного штаба Вадим Ковалев.

— Сейчас главное — участки открылись, наблюдатели на месте, штаб работает. Собственно этим и будем заниматься несколько дней, внимательно наблюдать, что происходит на избирательных участках в Москве, — сказал он.

Ковалев подчеркнул, что наблюдатели находятся на всех избирательных участках города. Руководитель штаба добавил, что группа разбора также на месте, никаких технических проблем нет. По его словам, ночью тоже будет производиться наблюдение за картинкой с участков.

В Москве началось трехдневное голосование на муниципальных выборах. Москвичи могут проголосовать не только на избирательных участках, но и в электронном формате. Как отмечается, цифровые ключи надежно шифруют голоса избирателей и исключают постороннее вмешательство при подсчете результатов.

Москва Выборы оперативный штаб
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Александр Алпатов
Александр Алпатов

Встречаем рассвет одними из первых

Александр Молотков
Александр Молотков

Вышли на уровень всей страны

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Отметим праздник ярко и красочно

Все мнения
О проекте