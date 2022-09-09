Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве приступил к работе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве начал свою работу. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщил руководитель общественного штаба Вадим Ковалев.

— Сейчас главное — участки открылись, наблюдатели на месте, штаб работает. Собственно этим и будем заниматься несколько дней, внимательно наблюдать, что происходит на избирательных участках в Москве, — сказал он.

Ковалев подчеркнул, что наблюдатели находятся на всех избирательных участках города. Руководитель штаба добавил, что группа разбора также на месте, никаких технических проблем нет. По его словам, ночью тоже будет производиться наблюдение за картинкой с участков.

В Москве началось трехдневное голосование на муниципальных выборах. Москвичи могут проголосовать не только на избирательных участках, но и в электронном формате. Как отмечается, цифровые ключи надежно шифруют голоса избирателей и исключают постороннее вмешательство при подсчете результатов.