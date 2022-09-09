Столичную коммунальную технику украсили накануне Дня города

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В преддверии Дня города автомобильные и самоходные машины городских служб украсили тематическими наклейками, посвященными 875-летию Москвы. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Праздничные стикеры нанесли на технику, которая задействована в уборке столичных улиц, аварийные и дежурные машины оперативных служб, — уточнил он.

По словам заммэра, наклейки представляют собой монохромные надписи и разноцветные круглые изображения, главными элементами которых являются слова «Москва 875» и «День города».

Он отметил, что технику празднично оформили все предприятия комплекса городского хозяйства, в том числе «Мосгаз», «Мосводоканал», «Мосводосток», «Мослифт», «Москоллектор», «Моссвет», «Гормост» и ГБУ «Автомобильные дороги», передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что в связи с юбилеем, который Москва отпразднует на выходных, городские службы перешли на усиленный режим работы. В настоящее время дежурят 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Все они оснащены специализированной техникой, а также аварийными источниками электроснабжения.