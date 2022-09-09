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Городские службы перешли на усиленный режим работы из-за празднования Дня города

Анастасия Колоскова
Город
Городские службы перешли на усиленный режим работы из-за празднования Дня города
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

В связи с юбилеем, который Москва отпразднует на выходных, городские службы перешли на усиленный режим работы. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства с сегодняшнего дня и до окончания праздничных мероприятий переходят на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, — отметила он.

По словам заммэра, в городе усилили контроль на электросетевых объектах, за соблюдением противопожарных мер и антитеррористической защищенности топливно-энергетической и инженерно-коммунальной инфраструктур.

Бирюков отметил, что в настоящее время дежурят 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Все они оснащены специализированной техникой, а также аварийными источниками электроснабжения.

Заммэра подчеркнул, что уборка города находится на особом контроле ведомства, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Отмечать 875-летие столица будет в выходные — 10 и 11 сентября. Праздничная программа пройдет во всех округах Москвы — на центральных улицах, в парках, музеях, галереях и на стадионах.

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